Yeni İsrail şekelinden Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile ILS → UZS çevirin

1.000 ils
3.421.870 uzs

1.00000 ILS = 3421.87000 UZS

06:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853731.0732589.09271.453451.653190.9493518.3355
1 GBP1.1713311.25715104.3591.70251.936461.11221.4773
1 USD0.931750.79545183.01211.354251.540360.8845517.0841
1 INR0.01122430.009582340.012046410.01631390.01855580.01065570.205803

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Yeni İsrail şekelinden Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Özbekistan Somu
1 ILS3421.87000 UZS
5 ILS17109.35000 UZS
10 ILS34218.70000 UZS
20 ILS68437.40000 UZS
50 ILS171093.50000 UZS
100 ILS342187.00000 UZS
250 ILS855467.50000 UZS
500 ILS1710935.00000 UZS
1000 ILS3421870.00000 UZS
2000 ILS6843740.00000 UZS
5000 ILS17109350.00000 UZS
10000 ILS34218700.00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Yeni İsrail Şekeli
1 UZS0.00029 ILS
5 UZS0.00146 ILS
10 UZS0.00292 ILS
20 UZS0.00584 ILS
50 UZS0.01461 ILS
100 UZS0.02922 ILS
250 UZS0.07306 ILS
500 UZS0.14612 ILS
1000 UZS0.29224 ILS
2000 UZS0.58448 ILS
5000 UZS1.46119 ILS
10000 UZS2.92238 ILS