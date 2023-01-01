50 Özbekistan somundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile UZS → ILS çevirin

50 uzs
0.02 ils

1.00000 UZS = 0.00031 ILS

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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UZS → ILS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UZS → 0 ILS
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Özbekistan somundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Özbekistan somu

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Çevrim kurları Özbekistan Somu / Yeni İsrail Şekeli
1 UZS0.00031 ILS
5 UZS0.00156 ILS
10 UZS0.00312 ILS
20 UZS0.00624 ILS
50 UZS0.01561 ILS
100 UZS0.03122 ILS
250 UZS0.07805 ILS
500 UZS0.15611 ILS
1000 UZS0.31222 ILS
2000 UZS0.62444 ILS
5000 UZS1.56110 ILS
10000 UZS3.12220 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Özbekistan Somu
1 ILS3202.87000 UZS
5 ILS16014.35000 UZS
10 ILS32028.70000 UZS
20 ILS64057.40000 UZS
50 ILS160143.50000 UZS
100 ILS320287.00000 UZS
250 ILS800717.50000 UZS
500 ILS1601435.00000 UZS
1000 ILS3202870.00000 UZS
2000 ILS6405740.00000 UZS
5000 ILS16014350.00000 UZS
10000 ILS32028700.00000 UZS