2000 Özbekistan somundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile UZS → TRY çevirin

2.000 uzs
4,49 try

1.00000 UZS = 0.00225 TRY

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

UZS → TRY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UZS → 0 TRY
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Özbekistan somundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Özbekistan somu

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Türk Lirası
1 UZS0.00225 TRY
5 UZS0.01123 TRY
10 UZS0.02246 TRY
20 UZS0.04492 TRY
50 UZS0.11231 TRY
100 UZS0.22462 TRY
250 UZS0.56155 TRY
500 UZS1.12309 TRY
1000 UZS2.24619 TRY
2000 UZS4.49238 TRY
5000 UZS11.23095 TRY
10000 UZS22.46190 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Özbekistan Somu
1 TRY445.19700 UZS
5 TRY2225.98500 UZS
10 TRY4451.97000 UZS
20 TRY8903.94000 UZS
50 TRY22259.85000 UZS
100 TRY44519.70000 UZS
250 TRY111299.25000 UZS
500 TRY222598.50000 UZS
1000 TRY445197.00000 UZS
2000 TRY890394.00000 UZS
5000 TRY2225985.00000 UZS
10000 TRY4451970.00000 UZS