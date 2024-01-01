1 тысяча узбекских сомов в чилийские песо

Сконвертируйте UZS в CLP по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = $0,07571 CLP

Среднерыночный курс в 10:01
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График изменения обменного курса UZS к CLP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CLP
1 UZS в CLPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07570,0757
Низкий0,07240,0705
В среднем0,07430,0732
Изменение4.47%2.63%
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Соотношение 1 UZS к CLP

За последние 30 дней максимальный курс UZS к CLP составил 0,0757, а минимальный — 0,0724. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0743. Изменение курса UZS к CLP в процентном соотношении составило 4.47.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к CLP составил 0,0757, а минимальный — 0,0705. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0732. Изменение курса UZS к CLP в процентном соотношении составило 2.63.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,0921,4871,6220,93821,713
1 GBP1,20811,289108,7911,7961,9591,13326,22
1 USD0,9370,776184,3841,3931,5190,87920,337
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в чилийские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и CLP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в CLP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Чилийское песо
1 UZS0,07571 CLP
5 UZS0,37857 CLP
10 UZS0,75715 CLP
20 UZS1,51429 CLP
50 UZS3,78573 CLP
100 UZS7,57146 CLP
250 UZS18,92865 CLP
500 UZS37,85730 CLP
1000 UZS75,71460 CLP
2000 UZS151,42920 CLP
5000 UZS378,57300 CLP
10000 UZS757,14600 CLP
Обменные курсы Чилийское песо / Узбекский сом
1 CLP13,20750 UZS
5 CLP66,03750 UZS
10 CLP132,07500 UZS
20 CLP264,15000 UZS
50 CLP660,37500 UZS
100 CLP1 320,75000 UZS
250 CLP3 301,87500 UZS
500 CLP6 603,75000 UZS
1000 CLP13 207,50000 UZS
2000 CLP26 415,00000 UZS
5000 CLP66 037,50000 UZS
10000 CLP132 075,00000 UZS