Чилийские песо в фунты острова Мэн

Сконвертируйте CLP в IMP по реальному обменному курсу

1 000 clp
0,82 imp

$1,000 CLP = £0,0008200 IMP

Среднерыночный курс в 04:48
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 CLP в IMPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00090,0009
Низкий0,00080,0008
В среднем0,00080,0009
Изменить-2.74%-2.99%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CLP к IMP

За последние 30 дней максимальный курс CLP к IMP составил 0,0009, а минимальный — 0,0008. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0008. Изменение курса CLP к IMP в процентном соотношении составило -2.74.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к IMP составил 0,0009, а минимальный — 0,0008. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0009. Изменение курса CLP к IMP в процентном соотношении составило -2.99.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9861,66
1 GBP1,29411,7741,741,1891,93123,2772,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1231,211
1 SGD0,7440,5751,0210,6831,1113,381,235

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в фунты острова Мэн

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и IMP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в IMP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

CLP в USD

CLP в GBP

CLP в CAD

CLP в SGD

CLP в EUR

CLP в AUD

CLP в MXN

CLP в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Фунт (о. Мэн)
1 CLP0,00082 IMP
5 CLP0,00410 IMP
10 CLP0,00820 IMP
20 CLP0,01640 IMP
50 CLP0,04100 IMP
100 CLP0,08200 IMP
250 CLP0,20499 IMP
500 CLP0,40998 IMP
1000 CLP0,81995 IMP
2000 CLP1,63991 IMP
5000 CLP4,09977 IMP
10000 CLP8,19954 IMP
Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Чилийское песо
1 IMP1 219,58000 CLP
5 IMP6 097,90000 CLP
10 IMP12 195,80000 CLP
20 IMP24 391,60000 CLP
50 IMP60 979,00000 CLP
100 IMP121 958,00000 CLP
250 IMP304 895,00000 CLP
500 IMP609 790,00000 CLP
1000 IMP1 219 580,00000 CLP
2000 IMP2 439 160,00000 CLP
5000 IMP6 097 900,00000 CLP
10000 IMP12 195 800,00000 CLP