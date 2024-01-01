Австралийские доллары в фунты острова Мэн

Сконвертируйте AUD в IMP по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = £0,5092 IMP

Среднерыночный курс в 19:32
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График изменения обменного курса AUD к IMP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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IMP
1 AUD в IMPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,51660,5218
Низкий0,50410,5041
В среднем0,51150,5132
Изменение-0.92%-1.14%
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Соотношение 1 AUD к IMP

За последние 30 дней максимальный курс AUD к IMP составил 0,5166, а минимальный — 0,5041. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5115. Изменение курса AUD к IMP в процентном соотношении составило -0.92.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к IMP составил 0,5218, а минимальный — 0,5041. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5132. Изменение курса AUD к IMP в процентном соотношении составило -1.14.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,390,9341,679152,7351,3921,328
1 GBP1,2911108,9351,2062,167197,1581,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,36511,798163,551,491,422

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в фунты острова Мэн

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и IMP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в IMP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Фунт (о. Мэн)
1 AUD0,50924 IMP
5 AUD2,54619 IMP
10 AUD5,09238 IMP
20 AUD10,18476 IMP
50 AUD25,46190 IMP
100 AUD50,92380 IMP
250 AUD127,30950 IMP
500 AUD254,61900 IMP
1000 AUD509,23800 IMP
2000 AUD1 018,47600 IMP
5000 AUD2 546,19000 IMP
10000 AUD5 092,38000 IMP
Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Австралийский доллар
1 IMP1,96372 AUD
5 IMP9,81860 AUD
10 IMP19,63720 AUD
20 IMP39,27440 AUD
50 IMP98,18600 AUD
100 IMP196,37200 AUD
250 IMP490,93000 AUD
500 IMP981,86000 AUD
1000 IMP1 963,72000 AUD
2000 IMP3 927,44000 AUD
5000 IMP9 818,60000 AUD
10000 IMP19 637,20000 AUD