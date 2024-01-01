Чилийские песо в турецкие лиры
Сконвертируйте CLP в TRY по реальному обменному курсу
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|1 CLP в TRY
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0365
|0,0365
|Низкий
|0,0344
|0,0337
|В среднем
|0,0352
|0,0351
|Изменить
|0.69%
|3.41%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CLP к TRY
За последние 30 дней максимальный курс CLP к TRY составил 0,0365, а минимальный — 0,0344. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0352. Изменение курса CLP к TRY в процентном соотношении составило 0.69.
За последние 90 дней максимальный курс CLP к TRY составил 0,0365, а минимальный — 0,0337. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0351. Изменение курса CLP к TRY в процентном соотношении составило 3.41.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в турецкие лиры
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
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- Китайский юань RMB
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- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Турецкая лира / Чилийское песо
|1 TRY
|28,46680 CLP
|5 TRY
|142,33400 CLP
|10 TRY
|284,66800 CLP
|20 TRY
|569,33600 CLP
|50 TRY
|1 423,34000 CLP
|100 TRY
|2 846,68000 CLP
|250 TRY
|7 116,70000 CLP
|500 TRY
|14 233,40000 CLP
|1000 TRY
|28 466,80000 CLP
|2000 TRY
|56 933,60000 CLP
|5000 TRY
|142 334,00000 CLP
|10000 TRY
|284 668,00000 CLP