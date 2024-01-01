Чилийские песо в турецкие лиры

Сконвертируйте CLP в TRY по реальному обменному курсу

1 000 clp
35,13 try

$1,000 CLP = TL0,03513 TRY

Среднерыночный курс в 04:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 CLP в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03650,0365
Низкий0,03440,0337
В среднем0,03520,0351
Изменить0.69%3.41%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CLP к TRY

За последние 30 дней максимальный курс CLP к TRY составил 0,0365, а минимальный — 0,0344. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0352. Изменение курса CLP к TRY в процентном соотношении составило 0.69.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к TRY составил 0,0365, а минимальный — 0,0337. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0351. Изменение курса CLP к TRY в процентном соотношении составило 3.41.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3450,9191,49317,9851,661
1 GBP1,29411,7731,7391,1881,93223,2652,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1211,211
1 SGD0,7440,5751,01910,6831,1113,3751,235

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

CLP в USD

CLP в GBP

CLP в CAD

CLP в SGD

CLP в EUR

CLP в AUD

CLP в MXN

CLP в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Турецкая лира
1 CLP0,03513 TRY
5 CLP0,17564 TRY
10 CLP0,35129 TRY
20 CLP0,70257 TRY
50 CLP1,75643 TRY
100 CLP3,51286 TRY
250 CLP8,78215 TRY
500 CLP17,56430 TRY
1000 CLP35,12860 TRY
2000 CLP70,25720 TRY
5000 CLP175,64300 TRY
10000 CLP351,28600 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Чилийское песо
1 TRY28,46680 CLP
5 TRY142,33400 CLP
10 TRY284,66800 CLP
20 TRY569,33600 CLP
50 TRY1 423,34000 CLP
100 TRY2 846,68000 CLP
250 TRY7 116,70000 CLP
500 TRY14 233,40000 CLP
1000 TRY28 466,80000 CLP
2000 TRY56 933,60000 CLP
5000 TRY142 334,00000 CLP
10000 TRY284 668,00000 CLP