История обменного курса чилийское песо–турецкие лиры

Обменный курс чилийское песо/турецкие лиры сейчас составляет 0,035, отражая изменение в размере -1.920% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.616% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/турецкие лиры колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,037, и минимумом, равным 0,035, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.250% уменьшение стоимости.