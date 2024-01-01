Чилийские песо в оманские риалы

Сконвертируйте CLP в OMR по реальному обменному курсу

1 000 clp
0,409 omr

$1,000 CLP = ر.ع.0,0004086 OMR

Среднерыночный курс в 04:57
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1 CLP в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00040,0004
Низкий0,00040,0004
В среднем0,00040,0004
Изменить-1.04%1.50%
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Соотношение 1 CLP к OMR

За последние 30 дней максимальный курс CLP к OMR составил 0,0004, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0004. Изменение курса CLP к OMR в процентном соотношении составило -1.04.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к OMR составил 0,0004, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0004. Изменение курса CLP к OMR в процентном соотношении составило 1.50.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9191,49317,9911,66
1 GBP1,29411,7731,741,1881,93123,2782,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1261,211
1 SGD0,7440,5751,01910,6831,1113,3821,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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CLP в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Оманский риал
1 CLP0,00041 OMR
5 CLP0,00204 OMR
10 CLP0,00409 OMR
20 CLP0,00817 OMR
50 CLP0,02043 OMR
100 CLP0,04086 OMR
250 CLP0,10214 OMR
500 CLP0,20428 OMR
1000 CLP0,40857 OMR
2000 CLP0,81713 OMR
5000 CLP2,04283 OMR
10000 CLP4,08567 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Чилийское песо
1 OMR2 447,58000 CLP
5 OMR12 237,90000 CLP
10 OMR24 475,80000 CLP
20 OMR48 951,60000 CLP
50 OMR122 379,00000 CLP
100 OMR244 758,00000 CLP
250 OMR611 895,00000 CLP
500 OMR1 223 790,00000 CLP
1000 OMR2 447 580,00000 CLP
2000 OMR4 895 160,00000 CLP
5000 OMR12 237 900,00000 CLP
10000 OMR24 475 800,00000 CLP