بيزو تشيلي إلى ريال عماني

تحويل CLP إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
0.436 omr

1.00000 CLP = 0.00044 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:50 UTC
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CLP إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0655588.56651.437641.661550.964718.2053
1GBP1.15511.2307102.2931.660461.919071.1142321.027
1USD0.93850.812546183.11811.34921.559330.905317.0854
1INR0.0112910.00977580.012031110.01623230.01876040.01089170.205556

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / الريال العماني
1 CLP0.00044 OMR
5 CLP0.00218 OMR
10 CLP0.00436 OMR
20 CLP0.00871 OMR
50 CLP0.02178 OMR
100 CLP0.04356 OMR
250 CLP0.10889 OMR
500 CLP0.21779 OMR
1000 CLP0.43558 OMR
2000 CLP0.87116 OMR
5000 CLP2.17790 OMR
10000 CLP4.35580 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Chilean Peso
1 OMR2295.79000 CLP
5 OMR11478.95000 CLP
10 OMR22957.90000 CLP
20 OMR45915.80000 CLP
50 OMR114789.50000 CLP
100 OMR229579.00000 CLP
250 OMR573947.50000 CLP
500 OMR1147895.00000 CLP
1000 OMR2295790.00000 CLP
2000 OMR4591580.00000 CLP
5000 OMR11478950.00000 CLP
10000 OMR22957900.00000 CLP