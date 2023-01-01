5000 بيزو تشيلي إلى ريال عماني

تحويل CLP إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ clp
٢٫٢٥٠ omr

1.00000 CLP = 0.00045 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:3 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

CLP إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 OMR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.078789.24571.466761.67020.954318.5311
1GBP1.1695911.26185104.3991.71581.953781.1161421.6774
1USD0.927050.792487182.73451.359751.548350.8847517.1791
1INR0.0112050.009578680.012086910.01643510.01871460.01069380.207641

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / الريال العماني
1 CLP0.00045 OMR
5 CLP0.00225 OMR
10 CLP0.00450 OMR
20 CLP0.00900 OMR
50 CLP0.02250 OMR
100 CLP0.04500 OMR
250 CLP0.11249 OMR
500 CLP0.22498 OMR
1000 CLP0.44996 OMR
2000 CLP0.89991 OMR
5000 CLP2.24978 OMR
10000 CLP4.49956 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Chilean Peso
1 OMR2222.44000 CLP
5 OMR11112.20000 CLP
10 OMR22224.40000 CLP
20 OMR44448.80000 CLP
50 OMR111122.00000 CLP
100 OMR222244.00000 CLP
250 OMR555610.00000 CLP
500 OMR1111220.00000 CLP
1000 OMR2222440.00000 CLP
2000 OMR4444880.00000 CLP
5000 OMR11112200.00000 CLP
10000 OMR22224400.00000 CLP