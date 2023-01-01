10 آلاف بيزو تشيلي إلى ريال عماني

تحويل CLP إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

10000 clp
4.500 omr

1.00000 CLP = 0.00045 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:2 UTC
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CLP إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854951.078689.23851.466731.670560.954318.5327
1GBP1.1696611.26175104.3921.715791.954231.1162121.6796
1USD0.92710.79255182.73551.359851.548830.8848517.1822
1INR0.01120590.009579320.012086710.01643610.01872020.01069490.207676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / الريال العماني
1 CLP0.00045 OMR
5 CLP0.00225 OMR
10 CLP0.00450 OMR
20 CLP0.00900 OMR
50 CLP0.02250 OMR
100 CLP0.04500 OMR
250 CLP0.11250 OMR
500 CLP0.22500 OMR
1000 CLP0.45001 OMR
2000 CLP0.90002 OMR
5000 CLP2.25005 OMR
10000 CLP4.50009 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Chilean Peso
1 OMR2222.18000 CLP
5 OMR11110.90000 CLP
10 OMR22221.80000 CLP
20 OMR44443.60000 CLP
50 OMR111109.00000 CLP
100 OMR222218.00000 CLP
250 OMR555545.00000 CLP
500 OMR1111090.00000 CLP
1000 OMR2222180.00000 CLP
2000 OMR4444360.00000 CLP
5000 OMR11110900.00000 CLP
10000 OMR22221800.00000 CLP