История обменного курса чилийское песо–оманские риалы

Обменный курс чилийское песо/оманские риалы сейчас составляет 0,000, отражая изменение в размере -1.941% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.980% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/оманские риалы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,000, и минимумом, равным 0,000, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.207% уменьшение стоимости.