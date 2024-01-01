Чилийские песо в кенийские шиллинги

Сконвертируйте CLP в KES по реальному обменному курсу

1 000 clp
138 kes

$1,000 CLP = Ksh0,1382 KES

Среднерыночный курс в 04:34
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1 CLP в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,14280,1482
Низкий0,13530,1353
В среднем0,13810,1411
Изменить0.27%-0.96%
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Соотношение 1 CLP к KES

За последние 30 дней максимальный курс CLP к KES составил 0,1428, а минимальный — 0,1353. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1381. Изменение курса CLP к KES в процентном соотношении составило 0.27.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к KES составил 0,1482, а минимальный — 0,1353. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1411. Изменение курса CLP к KES в процентном соотношении составило -0.96.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9861,66
1 GBP1,29411,7741,741,1891,93123,2772,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1231,211
1 SGD0,7440,5751,0210,6831,1113,381,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Кенийский шиллинг
1 CLP0,13821 KES
5 CLP0,69107 KES
10 CLP1,38214 KES
20 CLP2,76428 KES
50 CLP6,91070 KES
100 CLP13,82140 KES
250 CLP34,55350 KES
500 CLP69,10700 KES
1000 CLP138,21400 KES
2000 CLP276,42800 KES
5000 CLP691,07000 KES
10000 CLP1 382,14000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Чилийское песо
1 KES7,23516 CLP
5 KES36,17580 CLP
10 KES72,35160 CLP
20 KES144,70320 CLP
50 KES361,75800 CLP
100 KES723,51600 CLP
250 KES1 808,79000 CLP
500 KES3 617,58000 CLP
1000 KES7 235,16000 CLP
2000 KES14 470,32000 CLP
5000 KES36 175,80000 CLP
10000 KES72 351,60000 CLP