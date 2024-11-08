Австралийские доллары в кенийские шиллинги

Сконвертируйте AUD в KES по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = Ksh84,73 KES

Среднерыночный курс в 19:34
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График изменения обменного курса AUD к KES

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KES
1 AUD в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий87,040689,2487
Низкий84,574984,5749
В среднем85,702286,6076
Изменение-2.17%-0.15%
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Соотношение 1 AUD к KES

За последние 30 дней максимальный курс AUD к KES составил 87,0406, а минимальный — 84,5749. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 85,7022. Изменение курса AUD к KES в процентном соотношении составило -2.17.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к KES составил 89,2487, а минимальный — 84,5749. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 86,6076. Изменение курса AUD к KES в процентном соотношении составило -0.15.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3810,9341,68152,761,3921,329
1 GBP1,2911108,9061,2052,168197,161,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,3511,798163,571,491,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Кенийский шиллинг
1 AUD84,72960 KES
5 AUD423,64800 KES
10 AUD847,29600 KES
20 AUD1 694,59200 KES
50 AUD4 236,48000 KES
100 AUD8 472,96000 KES
250 AUD21 182,40000 KES
500 AUD42 364,80000 KES
1000 AUD84 729,60000 KES
2000 AUD169 459,20000 KES
5000 AUD423 648,00000 KES
10000 AUD847 296,00000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Австралийский доллар
1 KES0,01180 AUD
5 KES0,05901 AUD
10 KES0,11802 AUD
20 KES0,23604 AUD
50 KES0,59011 AUD
100 KES1,18022 AUD
250 KES2,95055 AUD
500 KES5,90110 AUD
1000 KES11,80220 AUD
2000 KES23,60440 AUD
5000 KES59,01100 AUD
10000 KES118,02200 AUD