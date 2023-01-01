1 тысяча кенийских шиллингов в австралийские доллары

Сконвертируйте KES в AUD по реальному обменному курсу

1000 kes
10.56 aud

1.00000 KES = 0.01056 AUD

Среднерыночный курс в 13:20 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса KES к AUD

1 мин. назад 1 KES → 0 AUD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85961.066188.62121.443931.653770.955918.2064
1GBP1.1633311.2404103.111.681.924141.1120321.1831
1USD0.93790.806192183.12651.35441.551230.8965517.0776
1INR0.0112840.009698370.012029910.01629320.01866110.01078540.205441

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кенийских шиллингов в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KES из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KES в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кенийских шиллингов

KES в USD

KES в SGD

KES в NGN

KES в CAD

KES в EUR

KES в GBP

KES в AUD

KES в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Австралийский доллар
1 KES0.01056 AUD
5 KES0.05280 AUD
10 KES0.10560 AUD
20 KES0.21120 AUD
50 KES0.52799 AUD
100 KES1.05598 AUD
250 KES2.63995 AUD
500 KES5.27990 AUD
1000 KES10.55980 AUD
2000 KES21.11960 AUD
5000 KES52.79900 AUD
10000 KES105.59800 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Кенийский шиллинг
1 AUD94.69910 KES
5 AUD473.49550 KES
10 AUD946.99100 KES
20 AUD1893.98200 KES
50 AUD4734.95500 KES
100 AUD9469.91000 KES
250 AUD23674.77500 KES
500 AUD47349.55000 KES
1000 AUD94699.10000 KES
2000 AUD189398.20000 KES
5000 AUD473495.50000 KES
10000 AUD946991.00000 KES