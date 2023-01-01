Кенийские шиллинги в австралийские доллары

Сконвертируйте KES в AUD по реальному обменному курсу

1 000 kes
10,62 aud

1.00000 KES = 0.01062 AUD

Среднерыночный курс в 18:46 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса KES к AUD

1 мин. назад 1 KES → 0 AUD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.073388.96581.454481.670770.956518.4937
1GBP1.163611.2489103.5211.692451.944121.1129921.5194
1USD0.93170.800705182.891.355151.556660.891217.2307
1INR0.01124030.009659850.012064210.01634880.01877990.01075160.207874

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кенийских шиллингов в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KES из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KES в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кенийский шиллинг

KES в USD

KES в SGD

KES в NGN

KES в CAD

KES в EUR

KES в GBP

KES в AUD

KES в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Австралийский доллар
1 KES0.01062 AUD
5 KES0.05311 AUD
10 KES0.10622 AUD
20 KES0.21244 AUD
50 KES0.53111 AUD
100 KES1.06221 AUD
250 KES2.65553 AUD
500 KES5.31105 AUD
1000 KES10.62210 AUD
2000 KES21.24420 AUD
5000 KES53.11050 AUD
10000 KES106.22100 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Кенийский шиллинг
1 AUD94.14370 KES
5 AUD470.71850 KES
10 AUD941.43700 KES
20 AUD1882.87400 KES
50 AUD4707.18500 KES
100 AUD9414.37000 KES
250 AUD23535.92500 KES
500 AUD47071.85000 KES
1000 AUD94143.70000 KES
2000 AUD188287.40000 KES
5000 AUD470718.50000 KES
10000 AUD941437.00000 KES