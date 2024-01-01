Kenya şilininden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile KES → AUD çevirin

1.000 kes
10,26 aud

1.00000 KES = 0.01026 AUD

08:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347351515.551.353850.93150.7967181.5384683.0377
1 SGD0.74219811124.841.004820.6913490.5913221.1418461.6304
1 NGN0.0006598240.00088901710.0008933060.0006146210.0005256950.001015120.0547905
1 CAD0.7386340.9951991119.4410.688030.5884831.1363661.3345

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Avustralya Doları
1 KES0.01026 AUD
5 KES0.05130 AUD
10 KES0.10259 AUD
20 KES0.20518 AUD
50 KES0.51296 AUD
100 KES1.02591 AUD
250 KES2.56478 AUD
500 KES5.12955 AUD
1000 KES10.25910 AUD
2000 KES20.51820 AUD
5000 KES51.29550 AUD
10000 KES102.59100 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Kenya Şilini
1 AUD97.47400 KES
5 AUD487.37000 KES
10 AUD974.74000 KES
20 AUD1949.48000 KES
50 AUD4873.70000 KES
100 AUD9747.40000 KES
250 AUD24368.50000 KES
500 AUD48737.00000 KES
1000 AUD97474.00000 KES
2000 AUD194948.00000 KES
5000 AUD487370.00000 KES
10000 AUD974740.00000 KES