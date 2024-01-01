Kenya şilininden Euroya

Reel döviz kuru ile KES → EUR çevirin

1.000 kes
6,23 eur

1.00000 KES = 0.00623 EUR

08:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347351516.11.353450.93140.7966541.5384683.0421
1 SGD0.74219811125.251.004530.6912850.5912751.1418461.6337
1 NGN0.0006595860.00088869510.0008927180.0006143410.0005254630.001014750.0547735
1 CAD0.7388530.9954931120.1710.6881690.588611.136761.3559

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Euro
1 KES0.00623 EUR
5 KES0.03115 EUR
10 KES0.06230 EUR
20 KES0.12460 EUR
50 KES0.31151 EUR
100 KES0.62301 EUR
250 KES1.55753 EUR
500 KES3.11506 EUR
1000 KES6.23012 EUR
2000 KES12.46024 EUR
5000 KES31.15060 EUR
10000 KES62.30120 EUR
Çevrim kurları Euro / Kenya Şilini
1 EUR160.51100 KES
5 EUR802.55500 KES
10 EUR1605.11000 KES
20 EUR3210.22000 KES
50 EUR8025.55000 KES
100 EUR16051.10000 KES
250 EUR40127.75000 KES
500 EUR80255.50000 KES
1000 EUR160511.00000 KES
2000 EUR321022.00000 KES
5000 EUR802555.00000 KES
10000 EUR1605110.00000 KES