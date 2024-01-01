Nijerya nairasından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile NGN → AUD çevirin

1.000 ngn
1,01 aud

1.00000 NGN = 0.00101 AUD

14:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9279555.95550.794376134.35230.898317.083283.0155
1 EUR1.07765160.30040.856085144.78433.297618.409789.4617
1 PHP0.01787130.016583610.01419662.401050.5521940.30531.4836
1 GBP1.258851.1681170.43961169.12938.896321.5052104.504

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Nijerya nairasından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

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NGN → EGP

NGN → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Avustralya Doları
1 NGN0.00101 AUD
5 NGN0.00506 AUD
10 NGN0.01011 AUD
20 NGN0.02022 AUD
50 NGN0.05056 AUD
100 NGN0.10111 AUD
250 NGN0.25278 AUD
500 NGN0.50557 AUD
1000 NGN1.01113 AUD
2000 NGN2.02226 AUD
5000 NGN5.05565 AUD
10000 NGN10.11130 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Nijerya Nairası
1 AUD988.98800 NGN
5 AUD4944.94000 NGN
10 AUD9889.88000 NGN
20 AUD19779.76000 NGN
50 AUD49449.40000 NGN
100 AUD98898.80000 NGN
250 AUD247247.00000 NGN
500 AUD494494.00000 NGN
1000 AUD988988.00000 NGN
2000 AUD1977976.00000 NGN
5000 AUD4944940.00000 NGN
10000 AUD9889880.00000 NGN