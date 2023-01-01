نيراس نيجيري إلى دولار أسترالي

تحويل NGN إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٢٫٠٣ aud

1.00000 NGN = 0.00203 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:35 UTC
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NGN إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662530.964518.3621
1GBP1.15311.22925102.1841.656721.916961.1120721.1721
1USD0.9380.813504183.1271.347751.559450.904717.2236
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621310.01875990.01088330.207196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار أسترالي
1 NGN0.00203 AUD
5 NGN0.01015 AUD
10 NGN0.02029 AUD
20 NGN0.04059 AUD
50 NGN0.10147 AUD
100 NGN0.20294 AUD
250 NGN0.50736 AUD
500 NGN1.01472 AUD
1000 NGN2.02943 AUD
2000 NGN4.05886 AUD
5000 NGN10.14715 AUD
10000 NGN20.29430 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / النيرة النيجيرية
1 AUD492.74900 NGN
5 AUD2463.74500 NGN
10 AUD4927.49000 NGN
20 AUD9854.98000 NGN
50 AUD24637.45000 NGN
100 AUD49274.90000 NGN
250 AUD123187.25000 NGN
500 AUD246374.50000 NGN
1000 AUD492749.00000 NGN
2000 AUD985498.00000 NGN
5000 AUD2463745.00000 NGN
10000 AUD4927490.00000 NGN