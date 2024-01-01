Kenya şilininden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile KES → SGD çevirin

1.000 kes
9,01 sgd

1.00000 KES = 0.00901 SGD

08:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347151515.921.353450.93150.7967811.5392983.0307
1 SGD0.74230811125.281.004680.6914520.5914571.1426361.6343
1 NGN0.0006596670.00088866810.0008928240.0006144710.0005256090.001015420.0547725
1 CAD0.7388530.9953451120.0410.6882330.5887041.1373161.3474

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Singapur Doları
1 KES0.00901 SGD
5 KES0.04506 SGD
10 KES0.09011 SGD
20 KES0.18022 SGD
50 KES0.45055 SGD
100 KES0.90110 SGD
250 KES2.25276 SGD
500 KES4.50552 SGD
1000 KES9.01104 SGD
2000 KES18.02208 SGD
5000 KES45.05520 SGD
10000 KES90.11040 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Kenya Şilini
1 SGD110.97500 KES
5 SGD554.87500 KES
10 SGD1109.75000 KES
20 SGD2219.50000 KES
50 SGD5548.75000 KES
100 SGD11097.50000 KES
250 SGD27743.75000 KES
500 SGD55487.50000 KES
1000 SGD110975.00000 KES
2000 SGD221950.00000 KES
5000 SGD554875.00000 KES
10000 SGD1109750.00000 KES