250 Singapur dolarından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile SGD → KES çevirin

250 sgd
24.486 kes

1,000S$ SGD = 97,95Ksh KES

19:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → KES çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek98,991799,7670
Düşük94,854594,7607
Ortalama96,500896,5024
Değişim3.15%-1.78%
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1 SGD → KES istatistikleri

SGD → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 98,9917, en düşük 94,8545 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 96,5008 oldu. SGD → KES kurundaki değişiklik 3.15 değerindeydi.

SGD → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 99,7670, en düşük 94,7607 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 96,5024 oldu. SGD → KES kurundaki değişiklik -1.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7837,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.679,911,6740,85291,4377,8244,902
1 AUD0,65210.559,20,59710,50954,614,6732,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Kenya Şilini
1 SGD97,94590 KES
5 SGD489,72950 KES
10 SGD979,45900 KES
20 SGD1.958,91800 KES
50 SGD4.897,29500 KES
100 SGD9.794,59000 KES
250 SGD24.486,47500 KES
500 SGD48.972,95000 KES
1000 SGD97.945,90000 KES
2000 SGD195.891,80000 KES
5000 SGD489.729,50000 KES
10000 SGD979.459,00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Singapur Doları
1 KES0,01021 SGD
5 KES0,05105 SGD
10 KES0,10210 SGD
20 KES0,20419 SGD
50 KES0,51049 SGD
100 KES1,02097 SGD
250 KES2,55243 SGD
500 KES5,10485 SGD
1000 KES10,20970 SGD
2000 KES20,41940 SGD
5000 KES51,04850 SGD
10000 KES102,09700 SGD