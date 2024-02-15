Singapur dolarından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile SGD → KES çevirin

1.000 sgd
109.531 kes

1.00000 SGD = 109.53100 KES

20:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115633.80.92851.533390.79380883.00797.19364.782
1 IDR0.000063964210.00005939090.00009808170.00005077510.005309520.0004601310.000305876
1 EUR1.07716837.611.651460.8549389.39957.747515.15021
1 AUD0.6521510195.60.60552510.51768254.13364.691313.11858

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Kenya Şilini
1 SGD109.53100 KES
5 SGD547.65500 KES
10 SGD1095.31000 KES
20 SGD2190.62000 KES
50 SGD5476.55000 KES
100 SGD10953.10000 KES
250 SGD27382.75000 KES
500 SGD54765.50000 KES
1000 SGD109531.00000 KES
2000 SGD219062.00000 KES
5000 SGD547655.00000 KES
10000 SGD1095310.00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Singapur Doları
1 KES0.00913 SGD
5 KES0.04565 SGD
10 KES0.09130 SGD
20 KES0.18260 SGD
50 KES0.45649 SGD
100 KES0.91298 SGD
250 KES2.28245 SGD
500 KES4.56490 SGD
1000 KES9.12980 SGD
2000 KES18.25960 SGD
5000 KES45.64900 SGD
10000 KES91.29800 SGD