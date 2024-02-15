Türk lirasından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile TRY → KES çevirin

1.000 try
4.784 kes

1.00000 TRY = 4.78407 KES

23:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.9280.793367278.9783.00661.346153.6728530.8968
1 EUR1.077610.85492300.61889.44791.450613.9578633.2944
1 GBP1.260451.16971351.628104.6261.696754.6294438.9439
1 PKR0.003584610.003326480.0028439210.2975470.004825430.01316580.110753

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Kenya Şilini
1 TRY4.78407 KES
5 TRY23.92035 KES
10 TRY47.84070 KES
20 TRY95.68140 KES
50 TRY239.20350 KES
100 TRY478.40700 KES
250 TRY1196.01750 KES
500 TRY2392.03500 KES
1000 TRY4784.07000 KES
2000 TRY9568.14000 KES
5000 TRY23920.35000 KES
10000 TRY47840.70000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Türk Lirası
1 KES0.20903 TRY
5 KES1.04513 TRY
10 KES2.09027 TRY
20 KES4.18054 TRY
50 KES10.45135 TRY
100 KES20.90270 TRY
250 KES52.25675 TRY
500 KES104.51350 TRY
1000 KES209.02700 TRY
2000 KES418.05400 TRY
5000 KES1045.13500 TRY
10000 KES2090.27000 TRY