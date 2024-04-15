1 Türk lirasından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile TRY → KES çevirin

1 try
4 kes

1,000 TRY = 3,979 KES

01:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9390,803277,883,4911,3763,67247,539
1 EUR1,06510,855295,81588,9061,4663,91150,622
1 GBP1,2451,171345,986103,9841,7144,57459,208
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,171

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Kenya Şilini
1 TRY3,97909 KES
5 TRY19,89545 KES
10 TRY39,79090 KES
20 TRY79,58180 KES
50 TRY198,95450 KES
100 TRY397,90900 KES
250 TRY994,77250 KES
500 TRY1.989,54500 KES
1000 TRY3.979,09000 KES
2000 TRY7.958,18000 KES
5000 TRY19.895,45000 KES
10000 TRY39.790,90000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Türk Lirası
1 KES0,25131 TRY
5 KES1,25657 TRY
10 KES2,51314 TRY
20 KES5,02628 TRY
50 KES12,56570 TRY
100 KES25,13140 TRY
250 KES62,82850 TRY
500 KES125,65700 TRY
1000 KES251,31400 TRY
2000 KES502,62800 TRY
5000 KES1.256,57000 TRY
10000 KES2.513,14000 TRY