Romanya leyinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile RON → KES çevirin

1.000 ron
31.887 kes

1.00000 RON = 31.88680 KES

18:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10.929051.348051.534570.794251.346150.8801583.0087
1 EUR1.0763511.450971.651730.85491.448930.94738589.3464
1 CAD0.7418120.68919211.138360.5891840.9985910.65290661.5769
1 AUD0.651650.6054260.87845710.5175730.8772190.5735554.0926

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Romanya leyinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Kenya Şilini
1 RON31.88680 KES
5 RON159.43400 KES
10 RON318.86800 KES
20 RON637.73600 KES
50 RON1594.34000 KES
100 RON3188.68000 KES
250 RON7971.70000 KES
500 RON15943.40000 KES
1000 RON31886.80000 KES
2000 RON63773.60000 KES
5000 RON159434.00000 KES
10000 RON318868.00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Rumen Leyi
1 KES0.03136 RON
5 KES0.15680 RON
10 KES0.31361 RON
20 KES0.62722 RON
50 KES1.56805 RON
100 KES3.13610 RON
250 KES7.84025 RON
500 KES15.68050 RON
1000 KES31.36100 RON
2000 KES62.72200 RON
5000 KES156.80500 RON
10000 KES313.61000 RON