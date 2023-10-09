罗马尼亚列伊兑至肯尼亚先令

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罗马尼亚列伊/肯尼亚先令汇率
1 RON31.70490 KES
5 RON158.52450 KES
10 RON317.04900 KES
20 RON634.09800 KES
50 RON1585.24500 KES
100 RON3170.49000 KES
250 RON7926.22500 KES
500 RON15852.45000 KES
1000 RON31704.90000 KES
2000 RON63409.80000 KES
5000 RON158524.50000 KES
10000 RON317049.00000 KES
肯尼亚先令/罗马尼亚列伊汇率
1 KES0.03154 RON
5 KES0.15770 RON
10 KES0.31541 RON
20 KES0.63082 RON
50 KES1.57704 RON
100 KES3.15409 RON
250 KES7.88522 RON
500 KES15.77045 RON
1000 KES31.54090 RON
2000 KES63.08180 RON
5000 KES157.70450 RON
10000 KES315.40900 RON