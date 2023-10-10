土耳其里拉兑至肯尼亚先令

按实际汇率将 TRY 换算成 KES

1000 try
5370 kes

1.00000 TRY = 5.37035 KES

3:52 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率汇款
在一个账户中持有 40 多种货币

TRY 兑 KES 换算表

As of 1 min ago, 1 TRY → 0 KES
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.0568587.96691.43511.647340.956219.2272
1GBP1.1578111.22365101.8511.661591.907331.107122.2617
1USD0.946250.817227183.2351.35791.558720.904818.1929
1INR0.01136790.009818310.012014210.01631410.01872680.01087040.218573

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将土耳其里拉兑换成至肯尼亚先令

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择TRY作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择KES作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示TRY兑KES的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 土耳其里拉

TRY兑USD

TRY兑EUR

TRY兑GBP

TRY兑PKR

TRY兑INR

TRY兑CAD

TRY兑AED

TRY兑EGP

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
土耳其里拉/肯尼亚先令汇率
1 TRY5.37035 KES
5 TRY26.85175 KES
10 TRY53.70350 KES
20 TRY107.40700 KES
50 TRY268.51750 KES
100 TRY537.03500 KES
250 TRY1342.58750 KES
500 TRY2685.17500 KES
1000 TRY5370.35000 KES
2000 TRY10740.70000 KES
5000 TRY26851.75000 KES
10000 TRY53703.50000 KES
肯尼亚先令/土耳其里拉汇率
1 KES0.18621 TRY
5 KES0.93104 TRY
10 KES1.86208 TRY
20 KES3.72416 TRY
50 KES9.31040 TRY
100 KES18.62080 TRY
250 KES46.55200 TRY
500 KES93.10400 TRY
1000 KES186.20800 TRY
2000 KES372.41600 TRY
5000 KES931.04000 TRY
10000 KES1862.08000 TRY