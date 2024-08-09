马来西亚林吉特兑肯尼亚先令

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1 MYR兑KES过去 30 天过去 90 天
29.324429.3244
27.376027.1682
一般28.168427.7889
更改6.74%5.75%
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1 MYR 兑 KES 统计信息

过去 30 天，MYR 兑 KES 的表现如下：30 天高点为 29.3244，30 天低点为 27.3760。这意味着 30 天平均值为 28.1684。MYR 兑 KES 的变化为 6.74。

过去 90 天，MYR 兑 KES 的表现如下：90 天高点为 29.3244，90 天低点为 27.1682。这意味着 90 天平均值为 27.7889。MYR 兑 KES 的变化为 5.75。

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马来西亚林吉特/肯尼亚先令汇率
1 MYR29.24720 KES
5 MYR146.23600 KES
10 MYR292.47200 KES
20 MYR584.94400 KES
50 MYR1,462.36000 KES
100 MYR2,924.72000 KES
250 MYR7,311.80000 KES
500 MYR14,623.60000 KES
1000 MYR29,247.20000 KES
2000 MYR58,494.40000 KES
5000 MYR146,236.00000 KES
10000 MYR292,472.00000 KES
肯尼亚先令/马来西亚林吉特汇率
1 KES0.03419 MYR
5 KES0.17096 MYR
10 KES0.34191 MYR
20 KES0.68383 MYR
50 KES1.70957 MYR
100 KES3.41913 MYR
250 KES8.54783 MYR
500 KES17.09565 MYR
1000 KES34.19130 MYR
2000 KES68.38260 MYR
5000 KES170.95650 MYR
10000 KES341.91300 MYR