巴西雷亚尔兑肯尼亚先令

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1 BRL兑KES过去 30 天过去 90 天
23.969325.7889
22.546522.5465
一般23.285024.0520
更改-3.42%-9.89%
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1 BRL 兑 KES 统计信息

过去 30 天，BRL 兑 KES 的表现如下：30 天高点为 23.9693，30 天低点为 22.5465。这意味着 30 天平均值为 23.2850。BRL 兑 KES 的变化为 -3.42。

过去 90 天，BRL 兑 KES 的表现如下：90 天高点为 25.7889，90 天低点为 22.5465。这意味着 90 天平均值为 24.0520。BRL 兑 KES 的变化为 -9.89。

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1 EUR10.8611.09391.721.5021.6740.93921.111
1 GBP1.16111.268106.4741.7431.9431.0924.507
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巴西雷亚尔/肯尼亚先令汇率
1 BRL22.88560 KES
5 BRL114.42800 KES
10 BRL228.85600 KES
20 BRL457.71200 KES
50 BRL1,144.28000 KES
100 BRL2,288.56000 KES
250 BRL5,721.40000 KES
500 BRL11,442.80000 KES
1000 BRL22,885.60000 KES
2000 BRL45,771.20000 KES
5000 BRL114,428.00000 KES
10000 BRL228,856.00000 KES
肯尼亚先令/巴西雷亚尔汇率
1 KES0.04370 BRL
5 KES0.21848 BRL
10 KES0.43696 BRL
20 KES0.87391 BRL
50 KES2.18478 BRL
100 KES4.36957 BRL
250 KES10.92392 BRL
500 KES21.84785 BRL
1000 KES43.69570 BRL
2000 KES87.39140 BRL
5000 KES218.47850 BRL
10000 KES436.95700 BRL