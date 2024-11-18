10 Romanya leyinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile RON → KES çevirin

1,000L RON = 27,44Ksh KES

23:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → KES çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KES
1 RON → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek28,329928,9999
Düşük27,333427,3334
Ortalama27,905628,4122
Değişim-2.58%-4.77%
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1 RON → KES istatistikleri

RON → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 28,3299, en düşük 27,3334 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 27,9056 oldu. RON → KES kurundaki değişiklik -2.58 değerindeydi.

RON → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 28,9999, en düşük 27,3334 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 28,4122 oldu. RON → KES kurundaki değişiklik -4.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - KES tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,402
1 EUR1,05911,4861,6290,8361,4180,93689,42
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,195
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57554,899

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Kenya Şilini
1 RON27,44060 KES
5 RON137,20300 KES
10 RON274,40600 KES
20 RON548,81200 KES
50 RON1.372,03000 KES
100 RON2.744,06000 KES
250 RON6.860,15000 KES
500 RON13.720,30000 KES
1000 RON27.440,60000 KES
2000 RON54.881,20000 KES
5000 RON137.203,00000 KES
10000 RON274.406,00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Rumen Leyi
1 KES0,03644 RON
5 KES0,18221 RON
10 KES0,36442 RON
20 KES0,72885 RON
50 KES1,82212 RON
100 KES3,64423 RON
250 KES9,11057 RON
500 KES18,22115 RON
1000 KES36,44230 RON
2000 KES72,88460 RON
5000 KES182,21150 RON
10000 KES364,42300 RON