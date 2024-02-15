Japon yeninden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile JPY → KES çevirin

10.000 jpy
9.983 kes

1.00000 JPY = 0.99830 KES

08:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10.7972890.931851.539761.354350.884057.19361.34735
1 GBP1.2542511.168741.931251.698691.108839.022571.68991
1 EUR1.073150.8556211.65241.453420.948747.719811.44591
1 AUD0.649450.5177990.60518110.8795830.5741464.671880.875036

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Japon yeninden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Japon yeni için en iyi döviz çiftleri

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JPY → CHF

JPY → CNY

JPY → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Japon Yeni / Kenya Şilini
100 JPY99.83020 KES
1000 JPY998.30200 KES
1500 JPY1497.45300 KES
2000 JPY1996.60400 KES
3000 JPY2994.90600 KES
5000 JPY4991.51000 KES
5400 JPY5390.83080 KES
10000 JPY9983.02000 KES
15000 JPY14974.53000 KES
20000 JPY19966.04000 KES
25000 JPY24957.55000 KES
30000 JPY29949.06000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Japon Yeni
1 KES1.00170 JPY
5 KES5.00850 JPY
10 KES10.01700 JPY
20 KES20.03400 JPY
50 KES50.08500 JPY
100 KES100.17000 JPY
250 KES250.42500 JPY
500 KES500.85000 JPY
1000 KES1001.70000 JPY
2000 KES2003.40000 JPY
5000 KES5008.50000 JPY
10000 KES10017.00000 JPY