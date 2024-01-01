Endonezya rupisinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile IDR → KES çevirin

1.000.000 idr
9.637 kes

1.00000 IDR = 0.00964 KES

06:18 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183.01120.93221.347351.541191.354450.795837.81865
1 INR0.012046610.01122960.01623090.0185660.01631650.009587020.0941879
1 EUR1.0727589.050311.445371.653311.452990.8537258.38746
1 SGD0.74219861.61070.69186511.143871.005270.5906635.80298

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Endonezya rupisinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Kenya Şilini
1 IDR0.00964 KES
5 IDR0.04819 KES
10 IDR0.09637 KES
20 IDR0.19274 KES
50 IDR0.48186 KES
100 IDR0.96372 KES
250 IDR2.40929 KES
500 IDR4.81859 KES
1000 IDR9.63717 KES
2000 IDR19.27434 KES
5000 IDR48.18585 KES
10000 IDR96.37170 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Endonezya Rupisi
1 KES103.76500 IDR
5 KES518.82500 IDR
10 KES1037.65000 IDR
20 KES2075.30000 IDR
50 KES5188.25000 IDR
100 KES10376.50000 IDR
250 KES25941.25000 IDR
500 KES51882.50000 IDR
1000 KES103765.00000 IDR
2000 KES207530.00000 IDR
5000 KES518825.00000 IDR
10000 KES1037650.00000 IDR