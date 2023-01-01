5000 Endonezya rupisinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile IDR → KES çevirin

5000 idr
48 kes

1.00000 IDR = 0.00959 KES

13:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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IDR → KES çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 KES
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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plane
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Kenya Şilini
1 IDR0.00959 KES
5 IDR0.04795 KES
10 IDR0.09589 KES
20 IDR0.19178 KES
50 IDR0.47946 KES
100 IDR0.95891 KES
250 IDR2.39728 KES
500 IDR4.79456 KES
1000 IDR9.58913 KES
2000 IDR19.17826 KES
5000 IDR47.94565 KES
10000 IDR95.89130 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Endonezya Rupisi
1 KES104.28500 IDR
5 KES521.42500 IDR
10 KES1042.85000 IDR
20 KES2085.70000 IDR
50 KES5214.25000 IDR
100 KES10428.50000 IDR
250 KES26071.25000 IDR
500 KES52142.50000 IDR
1000 KES104285.00000 IDR
2000 KES208570.00000 IDR
5000 KES521425.00000 IDR
10000 KES1042850.00000 IDR