250 Endonezya rupisinden Kenya şilinine
Reel döviz kuru ile IDR → KES çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Kenya Şilini / Endonezya Rupisi
|1 KES
|104.28500 IDR
|5 KES
|521.42500 IDR
|10 KES
|1042.85000 IDR
|20 KES
|2085.70000 IDR
|50 KES
|5214.25000 IDR
|100 KES
|10428.50000 IDR
|250 KES
|26071.25000 IDR
|500 KES
|52142.50000 IDR
|1000 KES
|104285.00000 IDR
|2000 KES
|208570.00000 IDR
|5000 KES
|521425.00000 IDR
|10000 KES
|1042850.00000 IDR