Yeni İsrail şekelinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile ILS → KES çevirin

1.000 ils
41.202 kes

1.00000 ILS = 41.20210 KES

06:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853681.0730589.07971.453231.652880.94938518.3341
1 GBP1.171411.25695104.3461.702291.936151.1121121.4762
1 USD0.931950.795577183.01541.35431.540360.8847517.086
1 INR0.01122590.009583480.01204610.01631380.01855510.01065770.205817

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Yeni İsrail şekelinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Kenya Şilini
1 ILS41.20210 KES
5 ILS206.01050 KES
10 ILS412.02100 KES
20 ILS824.04200 KES
50 ILS2060.10500 KES
100 ILS4120.21000 KES
250 ILS10300.52500 KES
500 ILS20601.05000 KES
1000 ILS41202.10000 KES
2000 ILS82404.20000 KES
5000 ILS206010.50000 KES
10000 ILS412021.00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Yeni İsrail Şekeli
1 KES0.02427 ILS
5 KES0.12135 ILS
10 KES0.24271 ILS
20 KES0.48541 ILS
50 KES1.21353 ILS
100 KES2.42706 ILS
250 KES6.06765 ILS
500 KES12.13530 ILS
1000 KES24.27060 ILS
2000 KES48.54120 ILS
5000 KES121.35300 ILS
10000 KES242.70600 ILS