شيكل إسرائيلي جديد إلى شلن كيني

تحويل ILS إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٣٨٬٦٢٨ kes

1.00000 ILS = 38.62780 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 14:58 UTC
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ILS إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 KES
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06688.6181.438571.660690.962718.3217
1GBP1.1524711.2286102.1351.6581.914011.1094821.1163
1USD0.93810.813935183.13131.34951.557880.903117.1873
1INR0.01128440.009790950.012029210.01623340.01873990.01086350.206749

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / شلن كيني
1 ILS38.62780 KES
5 ILS193.13900 KES
10 ILS386.27800 KES
20 ILS772.55600 KES
50 ILS1931.39000 KES
100 ILS3862.78000 KES
250 ILS9656.95000 KES
500 ILS19313.90000 KES
1000 ILS38627.80000 KES
2000 ILS77255.60000 KES
5000 ILS193139.00000 KES
10000 ILS386278.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Israeli New Sheqel
1 KES0.02589 ILS
5 KES0.12944 ILS
10 KES0.25888 ILS
20 KES0.51776 ILS
50 KES1.29441 ILS
100 KES2.58881 ILS
250 KES6.47203 ILS
500 KES12.94405 ILS
1000 KES25.88810 ILS
2000 KES51.77620 ILS
5000 KES129.44050 ILS
10000 KES258.88100 ILS