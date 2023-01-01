روبية هندية إلى شلن كيني

تحويل INR إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٧٬٧٥٧ kes

1.00000 INR = 1.77570 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
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INR إلى KES مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06388.14931.433461.654470.9571518.2105
1GBP1.1582111.23115102.0931.660211.916191.1085821.0911
1USD0.940750.812249182.9251.34851.556420.9004517.1312
1INR0.01134440.009794980.012059110.01626170.0187690.01085860.206587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / شلن كيني
1 INR1.77570 KES
5 INR8.87850 KES
10 INR17.75700 KES
20 INR35.51400 KES
50 INR88.78500 KES
100 INR177.57000 KES
250 INR443.92500 KES
500 INR887.85000 KES
1000 INR1775.70000 KES
2000 INR3551.40000 KES
5000 INR8878.50000 KES
10000 INR17757.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / الروبية الهندية
1 KES0.56316 INR
5 KES2.81579 INR
10 KES5.63158 INR
20 KES11.26316 INR
50 KES28.15790 INR
100 KES56.31580 INR
250 KES140.78950 INR
500 KES281.57900 INR
1000 KES563.15800 INR
2000 KES1126.31600 INR
5000 KES2815.79000 INR
10000 KES5631.58000 INR