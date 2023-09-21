يورو إلى شلن كيني

تحويل EUR إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١٥٦٬٦٥٢ kes

1.00000 EUR = 156.65200 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 0:36 UTC
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EUR إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.0638588.21981.434021.655540.957418.2079
1GBP1.1578111.23185102.1511.660471.916981.1084921.0832
1USD0.939950.811787182.9251.347951.556180.917.1151
1INR0.01133530.009789410.012059110.0162550.01876610.01085320.206393

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / شلن كيني
1 EUR156.65200 KES
5 EUR783.26000 KES
10 EUR1566.52000 KES
20 EUR3133.04000 KES
50 EUR7832.60000 KES
100 EUR15665.20000 KES
250 EUR39163.00000 KES
500 EUR78326.00000 KES
1000 EUR156652.00000 KES
2000 EUR313304.00000 KES
5000 EUR783260.00000 KES
10000 EUR1566520.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / اليورو
1 KES0.00638 EUR
5 KES0.03192 EUR
10 KES0.06384 EUR
20 KES0.12767 EUR
50 KES0.31918 EUR
100 KES0.63836 EUR
250 KES1.59590 EUR
500 KES3.19179 EUR
1000 KES6.38358 EUR
2000 KES12.76716 EUR
5000 KES31.91790 EUR
10000 KES63.83580 EUR