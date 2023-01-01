1 شلن كيني إلى يورو

تحويل KES إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١ kes
٠٫٠١ eur

1.00000 KES = 0.00631 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 02:18
تتبع سعر الصرف
40+ currencies in one account

KES إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 EUR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1USD11.37265764.5391.371450.94510.8226731.5839183.175
1SGD0.7285181556.980.9991260.6885150.5993321.153960.5945
1NGN0.001307980.001795410.001793830.001236160.001076040.002071720.108791
1CAD0.7291551.00087557.46810.6891180.5998561.1549160.6475

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / اليورو
1 KES0.00631 EUR
5 KES0.03155 EUR
10 KES0.06309 EUR
20 KES0.12618 EUR
50 KES0.31545 EUR
100 KES0.63090 EUR
250 KES1.57725 EUR
500 KES3.15451 EUR
1000 KES6.30901 EUR
2000 KES12.61802 EUR
5000 KES31.54505 EUR
10000 KES63.09010 EUR
معدلات التحويل اليورو / شلن كيني
1 EUR158.50300 KES
5 EUR792.51500 KES
10 EUR1585.03000 KES
20 EUR3170.06000 KES
50 EUR7925.15000 KES
100 EUR15850.30000 KES
250 EUR39625.75000 KES
500 EUR79251.50000 KES
1000 EUR158503.00000 KES
2000 EUR317006.00000 KES
5000 EUR792515.00000 KES
10000 EUR1585030.00000 KES