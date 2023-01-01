شلن كيني إلى دولار أمريكي

تحويل KES إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٦٫٧٨ usd

1.00000 KES = 0.00678 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:56 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KES إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 USD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.066188.62971.436251.660720.963518.327
1GBP1.1539311.2302102.2721.657331.916351.1118221.148
1USD0.9380.812876183.13451.34721.557750.903817.1907
1INR0.01128290.009777840.012028710.01620510.01873780.01087150.206782

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / دولار أمريكي
1 KES0.00678 USD
5 KES0.03392 USD
10 KES0.06784 USD
20 KES0.13569 USD
50 KES0.33921 USD
100 KES0.67843 USD
250 KES1.69607 USD
500 KES3.39213 USD
1000 KES6.78426 USD
2000 KES13.56852 USD
5000 KES33.92130 USD
10000 KES67.84260 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / شلن كيني
1 USD147.40000 KES
5 USD737.00000 KES
10 USD1474.00000 KES
20 USD2948.00000 KES
50 USD7370.00000 KES
100 USD14740.00000 KES
250 USD36850.00000 KES
500 USD73700.00000 KES
1000 USD147400.00000 KES
2000 USD294800.00000 KES
5000 USD737000.00000 KES
10000 USD1474000.00000 KES