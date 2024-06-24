1 دولار أمريكي إلى شلن كيني

تحويل USD إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1 usd
128 kes

$1.000 USD = Ksh128.5 KES

Mid-market exchange rate at 01:29
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64511.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7050.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.8260.968116.57710.6830.5775.29813.217

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / شلن كيني
1 USD١٢٨٫٤٨٠٠٠ KES
5 USD٦٤٢٫٤٠٠٠٠ KES
10 USD١٬٢٨٤٫٨٠٠٠٠ KES
20 USD٢٬٥٦٩٫٦٠٠٠٠ KES
50 USD٦٬٤٢٤٫٠٠٠٠٠ KES
100 USD١٢٬٨٤٨٫٠٠٠٠٠ KES
250 USD٣٢٬١٢٠٫٠٠٠٠٠ KES
500 USD٦٤٬٢٤٠٫٠٠٠٠٠ KES
1000 USD١٢٨٬٤٨٠٫٠٠٠٠٠ KES
2000 USD٢٥٦٬٩٦٠٫٠٠٠٠٠ KES
5000 USD٦٤٢٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ KES
10000 USD١٬٢٨٤٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ KES
معدلات التحويل شلن كيني / دولار أمريكي
1 KES٠٫٠٠٧٧٨ USD
5 KES٠٫٠٣٨٩٢ USD
10 KES٠٫٠٧٧٨٣ USD
20 KES٠٫١٥٥٦٧ USD
50 KES٠٫٣٨٩١٧ USD
100 KES٠٫٧٧٨٣٣ USD
250 KES١٫٩٤٥٨٣ USD
500 KES٣٫٨٩١٦٦ USD
1000 KES٧٫٧٨٣٣١ USD
2000 KES١٥٫٥٦٦٦٢ USD
5000 KES٣٨٫٩١٦٥٥ USD
10000 KES٧٧٫٨٣٣١٠ USD