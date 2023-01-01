10 شلن كيني إلى دولار أمريكي

تحويل KES إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ kes
٠٫٠٧ usd

1.00000 KES = 0.00667 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 04:04
تتبع سعر الصرف
40+ currencies in one account

KES إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 USD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87061.057687.93731.450821.675940.946319.2879
1GBP1.1486311.2148101.0081.666461.925051.0869522.1548
1USD0.945550.823181183.1481.37181.584660.8947518.2374
1INR0.01137170.009900190.012026710.01649830.01905830.01076090.219337

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / دولار أمريكي
1 KES0.00667 USD
5 KES0.03334 USD
10 KES0.06669 USD
20 KES0.13338 USD
50 KES0.33344 USD
100 KES0.66689 USD
250 KES1.66722 USD
500 KES3.33445 USD
1000 KES6.66889 USD
2000 KES13.33778 USD
5000 KES33.34445 USD
10000 KES66.68890 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / شلن كيني
1 USD149.95000 KES
5 USD749.75000 KES
10 USD1499.50000 KES
20 USD2999.00000 KES
50 USD7497.50000 KES
100 USD14995.00000 KES
250 USD37487.50000 KES
500 USD74975.00000 KES
1000 USD149950.00000 KES
2000 USD299900.00000 KES
5000 USD749750.00000 KES
10000 USD1499500.00000 KES