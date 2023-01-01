شلن كيني إلى يورو

تحويل KES إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
6.37 eur

1.00000 KES = 0.00637 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:43 UTC
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KES إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.065888.60481.436381.660770.963518.3174
1GBP1.1540711.2298102.2391.65741.916321.1119421.136
1USD0.938250.81314183.13451.34771.558240.90417.1865
1INR0.01128610.009781020.012028710.01621110.01874360.01087390.206731

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / اليورو
1 KES0.00637 EUR
5 KES0.03183 EUR
10 KES0.06365 EUR
20 KES0.12731 EUR
50 KES0.31827 EUR
100 KES0.63654 EUR
250 KES1.59136 EUR
500 KES3.18271 EUR
1000 KES6.36542 EUR
2000 KES12.73084 EUR
5000 KES31.82710 EUR
10000 KES63.65420 EUR
معدلات التحويل اليورو / شلن كيني
1 EUR157.09900 KES
5 EUR785.49500 KES
10 EUR1570.99000 KES
20 EUR3141.98000 KES
50 EUR7854.95000 KES
100 EUR15709.90000 KES
250 EUR39274.75000 KES
500 EUR78549.50000 KES
1000 EUR157099.00000 KES
2000 EUR314198.00000 KES
5000 EUR785495.00000 KES
10000 EUR1570990.00000 KES