10 يورو إلى شلن كيني

تحويل EUR إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

10 eur
1,374 kes

€1.000 EUR = Ksh137.4 KES

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / شلن كيني
1 EUR١٣٧٫٤٠٥٠٠ KES
5 EUR٦٨٧٫٠٢٥٠٠ KES
10 EUR١٬٣٧٤٫٠٥٠٠٠ KES
20 EUR٢٬٧٤٨٫١٠٠٠٠ KES
50 EUR٦٬٨٧٠٫٢٥٠٠٠ KES
100 EUR١٣٬٧٤٠٫٥٠٠٠٠ KES
250 EUR٣٤٬٣٥١٫٢٥٠٠٠ KES
500 EUR٦٨٬٧٠٢٫٥٠٠٠٠ KES
1000 EUR١٣٧٬٤٠٥٫٠٠٠٠٠ KES
2000 EUR٢٧٤٬٨١٠٫٠٠٠٠٠ KES
5000 EUR٦٨٧٬٠٢٥٫٠٠٠٠٠ KES
10000 EUR١٬٣٧٤٬٠٥٠٫٠٠٠٠٠ KES
معدلات التحويل شلن كيني / اليورو
1 KES٠٫٠٠٧٢٨ EUR
5 KES٠٫٠٣٦٣٩ EUR
10 KES٠٫٠٧٢٧٨ EUR
20 KES٠٫١٤٥٥٦ EUR
50 KES٠٫٣٦٣٨٩ EUR
100 KES٠٫٧٢٧٧٨ EUR
250 KES١٫٨١٩٤٤ EUR
500 KES٣٫٦٣٨٨٨ EUR
1000 KES٧٫٢٧٧٧٥ EUR
2000 KES١٤٫٥٥٥٥٠ EUR
5000 KES٣٦٫٣٨٨٧٥ EUR
10000 KES٧٢٫٧٧٧٥٠ EUR