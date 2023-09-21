دولار أسترالي إلى شلن كيني

تحويل AUD إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٩٤٬٥٤٢ kes

1.00000 AUD = 94.54190 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 1:58 UTC
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AUD إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063788.20731.433871.656720.957318.2139
1GBP1.1580111.23185102.1511.660531.918621.1085621.0932
1USD0.94010.811787182.9251.3481.557510.917.1232
1INR0.01133690.009789410.012059110.01625570.01878220.01085320.20649

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / شلن كيني
1 AUD94.54190 KES
5 AUD472.70950 KES
10 AUD945.41900 KES
20 AUD1890.83800 KES
50 AUD4727.09500 KES
100 AUD9454.19000 KES
250 AUD23635.47500 KES
500 AUD47270.95000 KES
1000 AUD94541.90000 KES
2000 AUD189083.80000 KES
5000 AUD472709.50000 KES
10000 AUD945419.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / دولار أسترالي
1 KES0.01058 AUD
5 KES0.05289 AUD
10 KES0.10577 AUD
20 KES0.21155 AUD
50 KES0.52887 AUD
100 KES1.05773 AUD
250 KES2.64432 AUD
500 KES5.28865 AUD
1000 KES10.57730 AUD
2000 KES21.15460 AUD
5000 KES52.88650 AUD
10000 KES105.77300 AUD