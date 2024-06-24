1 دولار أسترالي إلى شلن كيني

تحويل AUD إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1 aud
85 kes

A$1.000 AUD = Ksh85.50 KES

Mid-market exchange rate at 13:37
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4460.9311.632159.4951.3671.352
1 GBP1.2681105.7971.1812.069202.2161.7331.715
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0740.84789.59211.752171.2451.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / شلن كيني
1 AUD٨٥٫٤٩٨٦٠ KES
5 AUD٤٢٧٫٤٩٣٠٠ KES
10 AUD٨٥٤٫٩٨٦٠٠ KES
20 AUD١٬٧٠٩٫٩٧٢٠٠ KES
50 AUD٤٬٢٧٤٫٩٣٠٠٠ KES
100 AUD٨٬٥٤٩٫٨٦٠٠٠ KES
250 AUD٢١٬٣٧٤٫٦٥٠٠٠ KES
500 AUD٤٢٬٧٤٩٫٣٠٠٠٠ KES
1000 AUD٨٥٬٤٩٨٫٦٠٠٠٠ KES
2000 AUD١٧٠٬٩٩٧٫٢٠٠٠٠ KES
5000 AUD٤٢٧٬٤٩٣٫٠٠٠٠٠ KES
10000 AUD٨٥٤٬٩٨٦٫٠٠٠٠٠ KES
معدلات التحويل شلن كيني / دولار أسترالي
1 KES٠٫٠١١٧٠ AUD
5 KES٠٫٠٥٨٤٨ AUD
10 KES٠٫١١٦٩٦ AUD
20 KES٠٫٢٣٣٩٢ AUD
50 KES٠٫٥٨٤٨٠ AUD
100 KES١٫١٦٩٦١ AUD
250 KES٢٫٩٢٤٠٣ AUD
500 KES٥٫٨٤٨٠٥ AUD
1000 KES١١٫٦٩٦١٠ AUD
2000 KES٢٣٫٣٩٢٢٠ AUD
5000 KES٥٨٫٤٨٠٥٠ AUD
10000 KES١١٦٫٩٦١٠٠ AUD