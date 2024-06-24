5,000 دولار أسترالي إلى شلن كيني

تحويل AUD إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

5,000 aud
427,590 kes

A$1.000 AUD = Ksh85.52 KES

Mid-market exchange rate at 13:38
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4460.9311.632159.481.3671.352
1 GBP1.2681105.8141.1812.069202.2291.7331.715
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0740.84789.59611.752171.231.4671.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / شلن كيني
1 AUD٨٥٫٥١٧٩٠ KES
5 AUD٤٢٧٫٥٨٩٥٠ KES
10 AUD٨٥٥٫١٧٩٠٠ KES
20 AUD١٬٧١٠٫٣٥٨٠٠ KES
50 AUD٤٬٢٧٥٫٨٩٥٠٠ KES
100 AUD٨٬٥٥١٫٧٩٠٠٠ KES
250 AUD٢١٬٣٧٩٫٤٧٥٠٠ KES
500 AUD٤٢٬٧٥٨٫٩٥٠٠٠ KES
1000 AUD٨٥٬٥١٧٫٩٠٠٠٠ KES
2000 AUD١٧١٬٠٣٥٫٨٠٠٠٠ KES
5000 AUD٤٢٧٬٥٨٩٫٥٠٠٠٠ KES
10000 AUD٨٥٥٬١٧٩٫٠٠٠٠٠ KES
معدلات التحويل شلن كيني / دولار أسترالي
1 KES٠٫٠١١٦٩ AUD
5 KES٠٫٠٥٨٤٧ AUD
10 KES٠٫١١٦٩٤ AUD
20 KES٠٫٢٣٣٨٧ AUD
50 KES٠٫٥٨٤٦٨ AUD
100 KES١٫١٦٩٣٥ AUD
250 KES٢٫٩٢٣٣٨ AUD
500 KES٥٫٨٤٦٧٥ AUD
1000 KES١١٫٦٩٣٥٠ AUD
2000 KES٢٣٫٣٨٧٠٠ AUD
5000 KES٥٨٫٤٦٧٥٠ AUD
10000 KES١١٦٫٩٣٥٠٠ AUD