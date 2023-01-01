10 شلن كيني إلى دولار أسترالي

تحويل KES إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ kes
٠٫١١ aud

1.00000 KES = 0.01057 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 01:39
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KES إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87041.058488.03241.451121.676270.946119.2978
1GBP1.148911.216101.1411.66721.925881.0869722.1713
1USD0.94480.822368183.1751.371051.583780.893918.233
1INR0.01135950.009887210.012022810.01648390.01904160.01074720.219213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / دولار أسترالي
1 KES0.01057 AUD
5 KES0.05286 AUD
10 KES0.10573 AUD
20 KES0.21145 AUD
50 KES0.52863 AUD
100 KES1.05726 AUD
250 KES2.64315 AUD
500 KES5.28630 AUD
1000 KES10.57260 AUD
2000 KES21.14520 AUD
5000 KES52.86300 AUD
10000 KES105.72600 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / شلن كيني
1 AUD94.58370 KES
5 AUD472.91850 KES
10 AUD945.83700 KES
20 AUD1891.67400 KES
50 AUD4729.18500 KES
100 AUD9458.37000 KES
250 AUD23645.92500 KES
500 AUD47291.85000 KES
1000 AUD94583.70000 KES
2000 AUD189167.40000 KES
5000 AUD472918.50000 KES
10000 AUD945837.00000 KES